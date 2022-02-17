التعليم تعلن خطة توزيع منهج الرياضيات لرابعة ابتدائي الترم التاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الإبتدائي، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي من المنتظر أن يبدأ يوم السبت 19 فبراير، وفقا للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

استكمال ما تبقى من مادتي العلوم والرياضيات بالترم الأول

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تدريس ما تبقى من مادتي العلوم والرياضيات من مناهج الفصل الدراسي الأول لتلاميذ الصف الرابع الإبتدائي، بداية الترم التاني للعام الدراسي الحالي 2022.

وقالت وزارة التعليم، إنه تم تخصيص شهر مايو لمراجعة منهج الرياضيات، مؤكدة على أنه تم مراعاة الإجازات مع منهج الفصل الدراسي الثاني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطة توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وهي كالتالي:-

منهج شهر فبراير 2022

- تابع الوحدة السابعة (عمليتا الضرب والقسيمة: الحساب والعلاقات).

- المفهوم الثاني: الدروس من 10 إلى 13، إجمالي 4 دروس.

منهج شهر مارس 2022

- تابع الوحدة السابعة (عمليتا الضرب والقسيمة: الحساب والعلاقات).

- المفهوم الثاني: الدروس من 14 إلى 16.

- الوحدة الثامنة (ترتيب العمليات).

- المفهوم الأول الدروس من 1 إلى 4.

- الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 7.

- المفهوم الثاني: الدروس من 8 إلى 12.

- المفهوم الثالث: الدروس من 13 إلى 14.

منهج شهر إبريل 2022

- تابع الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- تابع المفهوم الثالث: الدروس من 15 إلى 17.

- الوحدة العاشرة (الكسور العشرية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 4.

- المفهوم الثاني: الدروس من 5 إلى 7.

- المفهوم الثالث: الدروس من 8 إلى 12.

- الوحدة الحادية عشر (بيانات تحتوي على كسور).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 5.