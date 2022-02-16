المدارس اليابانية: توزيع شهادة رابعة ابتدائي بالألوان الأحد المقبل

أعلنت المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بدء توزيع شهادات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، على الطلاب، 20 فبراير الجاري.

نتيجة رابعة ابتدائي بالألوان.. الأحمر ممتاز

وأضافت المدارس المصرية اليابانية على صفحتها الرسمية، أنه تم توضيح درجات جميع الطلاب على أبلكيشن winjigo، مؤكدة أن الشهادات موضح بها التقييمات بالألوان كالتالي:

- اللون الأزرق (ممتاز)، وذلك للطلاب الحاصلين على درجات من 85 إلى 100، أي أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- اللون الأخضر (جيد جدا): ويشير إلى أن الطالب الحاصل على درجات من 65 لأقل من 85، امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

- اللون الأصفر (جيد)، ويشير إلى أن الطلاب الحاصلين على «من 50 لأقل من 65»، في حاجة إلى بعض الدعم.

- اللون الأحمر (ضعيف)، ويعبر عن الطالب الحاصل على درجات من 1 لأقل من 50، ويوضح أنه يتقن هذه المعارف والمهارات، ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم.

برنامج علاجي للطلاب ضعاف القراءة والكتابة

وفي سياق آخر، وجهت وزارة التربية والتعليم، المدارس، بوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف وحل مشكلتهم في القراءة والكتابة، في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات؛ للوصول لعام دراسي بلا طلاب ضعاف في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وتكليف معلم كل فصل بقياس مستوى الطلاب، وحصر وتصنيف الطلاب، وإجراء الحصر والتصنيف، مع أولياء أمور الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والمتميزين لطرح الرؤى والحلول.