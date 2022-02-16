خطة توزيع منهج الرياضيات للشهادة الإعدادية الترم التاني 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات والتي تشمل الجبروالإحصاء والهندسة للصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2022، والذي من المقرر أن يبدأ السبت 19 فبراير الجاري، وفقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن الأنشطة والأبحاث والمراجعة مواكبة لتدريس المنهج.

وحددت وزارة التربية والتعليم، منهج الجبر للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وهي كالآتي:

- منهج شهر فبراير ومارس

- الوحدة الأولي: المعادلات.

- حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا وبيانيا.

- حل معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد بيانيا وجبريا.

- حل معادلتين في متغيرين إحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية.

الوحدة الثانية: الدوال الكسرية والعمليات عليها

- مجموعة أصفار الدالة كثيرة الحدود.

- الدالة الكسرية الجبرية.

- تساوي كسرين جبريين.

منهج إبريل الجبر والإحصاء

- العمليات على الكسور الجبرية.

- تابع العمليات علي الكسور الجبرية.

- الوحدة الثالثة الاحتمال.

- العمليات الي الأحداث.

- الحدث المكمل الفرق بين الحدثين.

منهج شهر مايو: تمارين عامة ونماذج امتحانات

منهج الهندسة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية منهج الرياضيات «الهندسة» لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022:

الوحدة الرابعة: الدائرة

- تعارف ومفاهيم أساسية

- أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة بالنسبة لدائرة.

- تعيين الدائرة.

- علاقة أوتار الدائرة بمركزها.

الوحدة الخامسة: الزوايا والأقواس في الدائرة

- الزاوية المركزية وقياس الأقواس.

- العلاقة بين الزاويتين المحيطية والمركزية المشتركتين في القوس.

- الزوايا المحيطية المرسومة علي نفس القوس.

- الشكل الرباعي الدائري.

منهج شهر إبريل

- خواص الشكل الرباعي الدائري.

- العلاقة بين مماسات الدائرة.

- الزاوية المماسية.

منهج شهر مايو: تمارين عامة ونماذج امتحانات.