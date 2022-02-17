تهديدات أمريكية جديدة بمعاقبة روسيا.. والسفير الأمريكي ينتظر رد موسكو

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم بالتعاون مع الدول الأوروبية فرض عقوبات ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا.

عقوبات صارمة على روسيا حال غزوها لأوكرانيا

وقالت «يلين» فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام أمريكية، إن فرض العقوبات على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا تهدف إلى تكبيد روسيا كلفة كبيرة، معربة عن أملها في أن تكون تلك الخطوة لها بعض التداعيات العالمية، موضحة أن وزارة الخزانة تجهز مجموعة من العقوبات المالية على روسيا بالتعاون مع حلفاء أوروبيين، ومن المقرر أن تستهدف أفرادًا أو شركات روسية، بالإضافة إلى ضوابط صارمة على الصادرات.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن تلك العقوبات سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى وجود مخاوف حول التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة والغاز في روسيا، خاصة مع أهمية دور روسيا كمصدر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا.

مناقشة الضمانات الأمنية لروسيا

وفي السياق، وصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في تمام الساعة الثانية بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن يتلقى رد روسيا على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستعطى الولايات المتحدة الرد على رسالتها بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية اليوم.

ووفقا لموقع قناة روسيا اليوم، قال «لافروف» خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: «نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن نطلعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل، وسنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي».

يذكر أن روسيا، كانت قدمت فى 17 ديسمبر الماضي مشروعين لاتفاقين مع الولايات المتحدة الأمريكية والناتو حول ملف الضمانات الأمنية، والذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الماضية.