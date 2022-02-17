تجار الصاغة: الذهب يحقق مكسبا جديدا قبيل نهاية تعاملات اليوم

في مفاجأة من العيار الثقيل، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم، الخميس، على الصعيدين العالمي والمحلي، قبيل نهاية التعاملات اليومية للبورصات العالمية بقيمة 10 جنيهات.

توقعات باستمرار الارتفاع

جاء ذلك وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال تداولات الأسبوع، وكان المعدن النفيس ارتفع لأعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، مدعومًا بتراجع الدولار وزيادة نسبة التضخم والمخاوف والتوترات السياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وهو ما انعكس إيجابيا على قيمة الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا ضد هذه التهديدات.

وقال واصفى واصف رئيس الشعبة العامة لشعبة الذهب والمجوهرات السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر الذهب سيواصل الارتفاع بسبب عامل العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي زادت أسعار الذهب.

نصائح بعدم الشراء

ونصح «واصف»، بعدم الشراء في الوقت الراهن، لأنه وقت مناسب للبيع، لأن ربح جرام الذهب الواحد مؤخرًا وصل لـ33 جنيهًا حتى الآن، مؤكدًا أن السعر المرتفع لا يحفز على الشراء.

يذكر أن الذهب يعد ملاذاً آمناً في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، فضلًا عن تقلب أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار، لأن زيادة الطلب على هذا المعدن النفيس ستؤدي حتمًا إلى رفع سعره اليوم الخميس لا محالة، نتيجة لقانون العرض والطلب.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الأوقية اليوم الخميس 1.894.54 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.91 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.83 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.29 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.68 دولار.

سعر الذهب محليًا اليوم

وبيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بسعر 943 جنيهًا مقابل 923 صباحًا، وعيار 21 بسعر 825 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 707 جنيهات فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و600 جنيهًا.