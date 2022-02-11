تراجع 3 جنيهات.. تجار الصاغة يكشفون: سعر جديد لجرام الذهب اليوم الجمعة

سجّلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة11-2-2022 تراجعا بقيمة 3 جنيهات عقب ارتفاعات متتالية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتراجعت أسعار الذهب من جديد عقب ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الجاري وتوقع «نادي نجيب»، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، تذبذب سعر المعدن النفيس قبيل أغلاق البورصات العالمية لتعاملاتها اليوم الجمعة، وهو التراجع او الارتفاع غير القياسي.

ويرجع ذلك بعدما أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي نيته لزيادة أسعار الفائدة لامتصاص التضخم في الأسواق على المدى البعيد ولكن على المدى القريب قد يحدث ارتفاعا للذهب في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن قوة الدولار المتوقعة بعد إقرار أسعار الفائدة الجديدة والمتوقع أن تصل إلى 0.25% ساهمت فى تراجع الذهب، مشير إلى أنه حتى الآن فالذهب متماسك بين مناطق الـ 1875 ومناطق 1650 وحال كسر تلك المناطق صعودًا أو هبوطًا، قد نرى سعر جديد للذهب، لافتًا إلى أنّ هذا التراجع يفتح شهية المواطنين على الشراء، لافتا إلى أنّ الذهب يعد ملاذا آمنا يتم الطلب عليه في حالة تقلب الأسواق، وأضاف أنّ الذهب بالرغم من تذبذب سعره إلا أن المواطن المصري، يضعه فى مقدمة أولويات استثماراته على الدوام .

وعلى الصعيد العالمي، سجّل سعر الأوقية، تراجعا فى بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية يوم الجمعة، لتباع بسعر 1.826.82 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 58.73 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.38 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 51.39 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 44.05 دولار.

سعر الذهب محليًا

وتراجع سعر الذهب محليا، بداية التعاملات اليومية، بقيمة 3 جنيهات في محلات الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر 914 مقابل 917 جنيهات، وعيار 21 بسعر 800 جنيه، وسجل عيار 18 قيمة 686 جنيها فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و400 جنيه.