ياسر قورة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد في الساعة الأخيرة

تقدم المهندس ياسر قورة، منذ قليل، بأوراق ترشحه على منصب رئيس حزب الوفد، والمزمع عقده انتخاباتها في 11 مارس المقبل 2022، إلى المستشار عيد هيكل رئيس اللجنة بالإنابة ، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس تحرير جريدة الوفد، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب، أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022.

غلق باب التقديم في الخامسة مساءً

وقال وجدي زين عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب، لـ «الوطن» إنّ «قورة» تقدم اليوم بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب للجنة المشرفة على الانتخابات التي تم تعينها من قبل الحزب، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في تلقي الطلبات حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس.

إعلان القائمة النهائية لمرشحين حزب الوفد الثلاثاء المقبل

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اللجنة تستقبل الطعون خلال يومي السبت والأحد القادمين، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين الثلاثاء المقبل، الموافق 22 فبراير.

ياسر قورة: تجديد الدماء سمة حزب الوفد

وقال ياسر قورة، في بيان، إن الشعب المصري كله ينتظر انتخابات حزب الوفد لتكون عرس ديمقراطية يشهد تنافسية وتداول سلطة بين رئيس حزب سابق ومرشحين جدد، مشيرًا إلى أن تجديد الدماء دائمًا متواجد في حزب الوفد، وهذا الشعار لا يوجد في أي حزب آخر.

وأكد أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب في العالم، ولا بد أن تجرى انتخاباته بصورة تليق به، وأن كل أعضاء حزب الوفد ينتمون لكيان عظيم يشيد الجميع بتاريخه ومواقفه السياسية، ودائمًا هو حزب داعم للشعب وللدولة المصرية، ولم يتخذ يومًا موقفًا سلبيًا ضد إرادة الشارع المصري والصالح العام لمصر، وأنه سيستكمل تلك المسيرة.

وأعرب عن رغبته في الاستمرار في حزب الوفد سواء على مقعد كرسي الرئاسة أو أي مقعد آخر، قائلا: «في الآخر نحن جميعًا ندعم حزب الوفد، ونخدم مصر في أي موقع، وجميعنا نقف خلف الدولة وداعمين لها».

ولفت إلى ضرورة وجود تنافس انتخابي وليس صراع سياسي، وأن الجميع سيهنئ الفائز، لأن الجميع يجتمع تحت راية واحدة، ويهدف إلى رفع راية الوفد وبالتالي رفع راية مصر؛ لأن الوفد عصب من أعصاب الأمة المصرية، ولا يمكن أن توجد سياسة دون حزب الوفد، وبالتالي إذا لم يكن هناك حزب الوفد لا توجد حياة سياسية في مصر.

ودعا قورة أعضاء الهيئة الوفدية إلى النزول والتواجد والإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحزب، وعدم الانصياع إلى من يقول إن النتيجة محسومة، لأنه ليس هناك حسم في الانتخابات، وإنما الصندوق وحده يحسم النتيجة، لأن من ينصاع لذلك يهدر حقه في إدلاء رأيه في مستقبل الوفد.

وأكد ضرورة تواجد أعضاء الهيئة الوفدية يوم 11 مارس المقبل، لإثبات للعالم مدى تمسكهم وحبهم وانتمائهم وقدرتهم على اختيار الأصلح لتولي رئاسة الحزب، موجهًا لهم: «ادرسوا البرامج الانتخابية للمرشحين، وكلنا زملاء وإخوة في منافسة قوية ومحترمة لرئاسة الوفد، وليس هناك أي مرشح عليه لغط أو تشوبه أي شائبة».

3 مرشحين في المواجهة على رئاسة حزب الوفد

ويذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، لم تتلق أي طلبات للترشح لرئاسة الحزب، حتى صباح الأربعاء، وتقدم الدكتور عبد السند يمامة، بأوراقه مساء الأربعاء، كما تقدم المهندس ياسر قورة بأوراقه منذ قليل، وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تقدم اليوم السبت الماضي بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

وشرعت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 في تلقي طلبات المرشحين، السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين.