سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 18-2-2022

شراء المعدن الأصفر يفضله البعض كهدية في عيد الأم وغيرها من المناسبات، كالزواج والخطوبة والفلانتين على سبيل المثال، ولذلك البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 يوميا في محلات الصاغة المختلفة والأسواق المحلية، بات أمرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه قبل شراء أو بيع المشغولات الذهبية، فضلا عن أنه الأكثر إقبالا على شرائه من قبل المصريين.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، الموافق 18 فبراير، وفقما رصدته بوابة وجريدة «الوطن» في محلات الصاغة على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق المحلية نحو 823 إلى 825 جنيها.

أسعار الذهب اليوم محليا

أما عن سعر الذهب عيار 24 فسجل نحو 941 إلى 941 جنيها.

وسجل عيار 18 نحو 705 إلى 707 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب من 6584 إلى 6600 جنيه.

ووصل سعر كيلو الذهب اليوم من 940.571 إلى 942.857 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما عن أسعار الذهب في أسواق المال، فجاء عيار 21 نحو 837.57 جنيه و53.23 دولار، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 957.20 جنيه و60.83 دولار، وعيار 18 نحو 717.91 جنيه و45.63 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,701 جنيه و425.84 دولارا، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 957,198 جنيها و60,833 دولارا.

مدى تاأثر الذهب بما يحدث بين أوكرانيا وروسيا

ووفقا لعادل عبدالراضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، نتيجة لجوء المستثمرين لشراء المعدن النفيس كونه الملاذ الآمن الوحيد، وقد يجعلهم يتجاوزون الأضرار المالية الناجمة عن تلك الحرب، لافتًا إلى أنه في حال انضمت الصين للحرب مع روسيا ضد أوكرانيا، من المتوقع أن تحدث الكثير من الخسائر البشرية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار جميع السلع والمنتجات والمعادن والعملات المختلفة ومنها الذهب.