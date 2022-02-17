مصرع عنصر إجرامي بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، في محافظة سوهاج، خلال مأمورية أمنية للقبض عليه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة والمواد المخدرة والمطلوبين جنائيًا.

عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن سوهاج من رصد وتتبع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وهو عاطل- سبق اتهامه في 6 قضايا ما بين «قتل – سرقة - شيك»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل، ومحكوم عليه بالسجن المشدد في قضية قتل عمد.

تبادل إطلاق النيران

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة قطاع الأمن المركزي، حال وجوده في نطاق دائرة مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته القوات بالمثل حتى سكت مصدر النيران وجرى إحكام السيطرة، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدري «الشابو والحشيش»، وميزان حساس.

واتُخذت الإجراءات القانونية.