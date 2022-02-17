مصدر يكشف حقيقة إصابة تامر حسني بوعكة صحية شديدة

حالة من الخوف والقلق سيطرت على متابعي الفنان تامر حسني، بعد أن انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول إصابته بوعكة صحية شديدة، ليكشف مصدر مقرب من المطرب الشهير حالته الصحية.

حقيقة تعرض تامر حسني لأزمة صحية

ونفى المصدر في حديثه لـ«الوطن»، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن إصابة تامر حسني بأزمة صحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يُصب بأي مكروه، ويواصل التحضير لأعماله الفنية الجديدة، مطالبًا الجمهور بعدم تداول أي أخبار غير صحيحة.

تفاصيل حصول تامر حسني على بطاقة السعادة

وكان الفنان تامر حسني، أعلن قبل أيام قليلة، حصوله على بطاقة السعادة، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مُعلقًا عليها قائلًا: «كل الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، على تقديره لي كفنان مصري عربي عبر منحي (بطاقة السعادة) التي تُمنح لكل من ساهم في سعادة الآخرين».

تامر حسني يُثير الجدل بالـ«لوك» الجديد

وجدير بالذكر، أنّ الفنان تامر حسني، أثار جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن غيّر ملامحه بشكلٍ كبير، إذ اعتقد متابعوه أنه أجرى عمليات تجميل، وذلك بعد ظهوره في حفله الأخير «فورمولا إي» بالمملكة العربية السعودية.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

أما آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية فكان فيلم «مش أنا»، وهو من بطولة حلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبدالرحمن وحجاج عبدالعظيم، وشيرين وفايرز المالكي، وعدد آخر من الفنانين، هو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.