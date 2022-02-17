ضبط عامل بتهمة اختراق حسابات الفتيات وابتزازهن للحصول على مبالغ مالية

ألقت قوات الأمن القبض على عامل اعتاد اختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً السيدات والفتيات والاستيلاء على محتوياتها من صور، وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.

8 وقائع اختراق حسابات وابتزاز

كما يأتي كذلك تكثيفا لجهود كشف ملابسات عدد من البلاغات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً السيدات والفتيات، والاستيلاء على محتوياتها من صور وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور، بلغت الوقائع المرتكبة 8 وقائع في محافظات (الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية).

اعتراف المتهم

جرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (عامل - مقيم بدائرة مركز أبشواي بمديرية أمن الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع على النحو المشار إليه.