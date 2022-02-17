أبطال مسلسل «نقل عام» يحتفلون بنهاية التصوير «فيديو»

احتفل أبطال وصناع مسلسل «نقل عام»، بنهاية تصوير العمل اليوم، وذلك بعد فترة تحضير وتصوير استمرت أكثر من شهرين، وسط أجواء من الفرحة، بعد ردود فعل الجمهور بنجاح العمل.

اعتزام أبطال مسلسل «نقل عام» لتقديم جزء جديد

وتعتزم الجهة المنتجة، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل نقل عام، بعد تصدر الحلقات الماضية محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص فريق عمل مسلسل نقل عام، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محسن محيي الدين، وعيد زواج الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

هاجر الشرنوبي: زعلانة جدًا أننا خلصنا تصوير

وكشفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن أجواء الاحتفال بنهاية التصوير، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مُعلقة: «الحمد لله فركش (نقل عام).. كان ليّا الشرف والحظ إني أكون جزء من العمل ده، شكرًا بجد لكل الناس.. أنا زعلانة جدًا أننا خلصنا تصوير».

وأضافت «الشرنوبي»: «حبيت كواليسنا بضحكنا وتعبنا وسهرنا، واتعلقت بكل الكرو، واتعلمت حاجات كتير جدًا من قامات فنانين عظام، شكرًا بجد كل الأساتذة الممثلين من قلبي».

تعرف على أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل «نقل عام» كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من المسلسلات الطويلة التي تمتد لـ30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.