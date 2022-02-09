إصابة 9 ركاب بعد اصطدام قطار حاويات بأتوبيس نقل عام في السويس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 14.20 ظهر اليوم الأربعاء، أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد والسادات خط «السويس - العين السخنة» فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط-س) تابع لمحافظة السويس، من مكان غير معد للعبور، وجرى إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب، مما أدى إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس.

نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام

وأضافت الهيئة في بيان عاجل لها، أن الحادث أسفر عن إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة، وجرى نقلهم لمستشفى السويس العام.

وتهيب الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.