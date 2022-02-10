«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو عن مشادة بين صاحب توك توك وسائق نقل عام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يتضمن حدوث مشادة كلامية بين سائق مركبة توك توك وسائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية، حول أولوية المرور

وأفادت وزارة الداخلية في بيان حول ملابسات تداول مقطع الفيديو على موقع «فيس بوك» أنه بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول سائق مركبة «توك توك» مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه طرف ثان سائق أتوبيس نقل عام، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بسبب خلافات على أولوية المرور، وقام على أثرها الأول بمحاولة التعدى على الثانى بالضرب وإعتراض الأتوبيس قيادته مستخدماً عصا خشبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد مركبة «التوك توك» والعصا الخشبية المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.