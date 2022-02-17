«الجندي»: الفكر العثماني حول المرأة لجارية.. وفتوى «صوتها عورة» كارثة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجمود في الفكر أدى إلى تكوين امرأة فقدت معاني الأمومة والكرامة، وأصبحت غير قادرة على بث روح التضحية والبسالة في أولادها، متهمًا الفكر العثماني بأنه حول المرأة إلى جارية، متابعًا: «حتى المسلسلات اسمها حريم السلطان، وفي مخزون الثقافة العربية الدرامية الفنية لا تجد لقطة لفيلم إلا وامرأة تًصفع على وجهها، ويأتي علماء دين تحجرت عقولهم وتيبست ضمائرهم ليستمدوا من القرآن أدلة لضرب النساء، وهذا عجب العجب رغم أن هناك رقة في التعامل مع من ملكت أياديهم».

كارثة إخبار الناس بأن صوت المرأة عورة

واعتبر «الجندي» خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن إخبار الناس بأن صوت المرأة عورة «كارثة» لأن المرأة تكشف وجهها وتتلو القرآن بصوت عال، لافتًا إلى أن النبي محمد طلب من السيدات عدم تغطية وجهها عند أداء مناسك العمرة والحج.

الكد والسعاية إنصاف للمرأة

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن حق الكد والسعاية إنصاف من الإسلام للمرأة، موجها التحية للدكتور سعد الدين الهلالي على اجتهاداته رغم الاختلاف معه في بعض الأمور، مضيفًا: «حقوق الضعفاء وأصحاب الهمم أصبح هناك حل لها».

تحية لشيخ الأزهر

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الإسلام لم يأت بالرق أو الجزية ولكن وجد هذا واقعًا وبدأ في تحريم الأمر بعد فترة من تجفيف المنابع، مستطردًا: «بنحي الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف كل التحية على تصريحه وتبنيه فقه الكد والسعاية، وهو ليس تغولًا على حقوق الرجل، وهذه مكاسب إنسانية لابد من الوفاء بها».