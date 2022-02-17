كارولين عزمي تشارك مشهدا مؤثرا من مسلسل أبو العروسة الحلقة السادسة عشر

شاركت كارولين عزمي مشهد مؤثر من مسلسل أبو العروسة الحلقة السادسة عشر، أمس، وما زال يتفاعل الجمهور معها، معلقين: «عبرتي عن اللي جوانا».

يأتي ذلك تزامنا مع تصدر مسلسل أبو العروسة الحلقة السادسة عشر محركات البحث على جوجل، وتعاطف الجمهور مع طلاق «هاجر»، الشخصية التي تجسدها كارولين عزمي، في العمل.

طلاق كارولين عزمي في مسلسل أبو العروسة الحلقة السادسة عشر

وتفاعل الجمهور مع مشهد كارولين عزمي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعد أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل «أبو العروسة 3».

وعلق أحد المتابعين، قائلا: «خلصتي كلام جوانا كتير أووي»، وأضافت متابعة أخرى: « مبدعة يا كارولين.. مش عارفة أبطل عياط الله يسامحك».. و تعاطف معها آخر قائلا: «عيطتيني وإنتي بتعيطي منك لله».

كما أشادت ولاء الشريف بأدائها في المشهد، ومدحتها من خلال التعليقات، قائلة: «أحسنتي»، كما أثنى على أدائها أيضا الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وتضمنت أحداث الحلقة حزن «هاجر» بعد اكتشاف خيانتها من زوجها يوم الحنة وطلاقها قبل الزفاف، وهي مأساة تواجهها العديد من الفتيات.

تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»

استطاع مسلسل «أبو العروسة» أن ينال استحسان المتابعين منذ عرض أول حلقاته بالجزء الأول، مما دفع صناع العمل لتنفيذ جزء ثان ومن ثم الثالث.

وللحفاظ على نجاح مسلسل «أبو العروسة» خلال عرض أحداث جديدة بموسم جديد، اختار صناع العمل ربط الأحداث بالموسمين السابقين التي تدور حول عائلة عبد الحميد بعد تقاعده.

ومن ثم تتصاعد الأحداث حول زواج ابنته الأخرى «هاجر» التي ما زالت تدرس في الجامعة، والتي تكتشف خيانة زوجها له وتطلق قبل زفافها، وكان والدها كشف عن مخاوفه من زواجها من «يوسف» بالفعل.

وعلى الجانب الآخر، يتم استعراض حياة «زينة» التي تجسدها ولاء الشريف، وكيفية التعامل مع مشاكل حياتها مع زوجها «طارق» بعد إغلاق مطعمه بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والدها.