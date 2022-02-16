وصول هاني شاكر ونادر العباسي وحلمي عبدالباقي إلى عزاء الموجي الصغير

وصل منذ قليل، نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبدالباقي، والموسيقار نادر العباسي، موسيقار حفلي المومياوات وطريق الكباش، إلى عزاء الموجي الصغير، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وقال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، في بيان صحفي، نعى فيه الراحل الموجي الصغير، يوم الوفاة: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الملحن الراحل الموجي الصغير، بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين، وهو ابن القدير الراحل محمد الموجي، داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه، ولأهله الصبر والسلوان».