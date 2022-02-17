إيناس مكي: اعتذرت عن «مواطن ومخبر وحرامي» بسبب 7 مشاهد جريئة

كشفت الفنانة إيناس مكي أنها كانت مرشحة مع الفنان حنان ترك للمشاركة في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي» قبل انضمام الفنانة هند صبري للعمل، موضحة أنها كانت تتمنى أن تشارك في عمل فني من إخراج داوود عبدالسيد والمشاركة في بطولة هذا الفيلم، معقبة: «كان هينقلني نقلة تانية» .

لم أشارك في الفيلم بسبب 7 مشاهد

وأضافت «مكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن الفيلم كان يشارك في بطولته بطلتين، إحداهما تدعى «مديحة» وهي شخصية متحررة ومثقفة تشبه بنات وسط البلد، بينما البطلة الثانية من الطبقة الشعبية وتعمل في المنازل.

ولفتت إلى أن الفنانة التي اشتركت معها في «بروفات» الفيلم ليست الفنانة هند صبري، ولكن حنان ترك، معقبة: «اشتغلنا بروفات على الفيلم لمدة شهرين، والشخصيات الرجالية هي هي الموجودة في الفيلم وهم شعبان عبدالرحيم وخالد أبوالنجا».

وأوضحت مكي أن دورها في الفيلم كان مكونًا من 35 مشهدًا، ولكن كان لها ملاحظة على 7 مشاهد، مضيفة: «بعد البروفات بشهرين قولت لأستاذ داوود فيه 7 مشاهد موضح فيهم البطلة مش بقميص النوم، لأنها هتقلعه وهتبقى بالملابس الداخلية، حضرتك كاتب دة وهيتصور.. أنا مش هعرف أصوره، وفيه مشاهد حميمة مع خالد وليا مشاهد مع شعبان بردو».

أنا مش ممثلة متخلفة.. ولازم أشارك في أعمال مؤمنة بها

وتابعت: «قولتله المشاهد دي مش هعرف أصورها، فبستأذنك هنعمل فيها إيه! ودي كانت آخر مرة ليا في الفيلم، وهو سألني سؤال محدد وقالي: (أيوة يعني حضرتك معترضة على إيه بالظبط؟) فقولتله أنا مش ممثلة متخلفة خالص ومؤمنة إن الفنان لازم يوصل على الشاشة اللي عاوزة المخرج، لكن التفاصيل مش هينفع أصورها، لا أجرؤ عليها، ولا شخصيتي كإنسانة محبش أصورها، قالي في الآخر هنشوف الموضوع.. وانتهى الموضوع».

وأكدت أن هذا الموقف علمها بعد ذلك بأن الفنان لا بُد أن يشارك في أعمال يكون مؤمنًا بها، لافتة إلى أنها حضرت العرض الخاص للفيلم، وبالصدفة التقت المخرج، معقبة: «أول ما شوفته ضحكت لأنه شال الـ7 مشاهد من بطلة الفيلم، وأداهم لوجه جديد».