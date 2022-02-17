وكيل «أودي» في مصر يعلن إطلاق الطراز A6 S-Line

بدأ الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر عام 2022 الجديد، بمفاجأة كبيرة لعشّاق العلامة الألمانية، بإطلاق الطراز آودي A6 S-Line الجديد، الذي يتضمّن العديد مِن التجهيزات الفخمة واللمسات الرياضية المعزّزة داخليًّا وخارجيًّا.

كان الجيل الثامن الحالي من السيدان الفخمة A6 جرى الكَشف عنه للمرة الأولى، مِن خلال معرض جنيف الدولي للسيارات في عام 2018، وسرعان ما أصبح واحدًا مِن أكثر السيارات جاذبية وفخامة المتوافرة في الأسواق، بفضل تصميمه العصري وتقنياته المتطوّرة، إلى جانب أداء محرّكه القوي.تأتي السيارة A6 S-Line الأحدث بمحرك قوي مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة لترين فئة TFSI، يولّد 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 320 نيوتن- متر.

مواصفات السيارة

ويتّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية متطوّرة مزدوجة التعشيق من سبع سرعات فئة S Tronic، كما يُعاون المحرك البنزيني نظام هجين معتدل يعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود لتصل إلى 6.5 لترات لكل 100 كلم مقطوعة، يُمكن لهذه السيدان الوصول إلى سرعة 100 كلم/ ساعة مِن السكون في غضون 7.9 ثوانٍ.

تمتاز A6 S-Line الجديدة أيضًا بمعايير سلامة وأمان عالية، وذلك مِن خلال الاستعانة بثماني وسادات هوائية متنوّعة، جنبًا إلى جنب مع نظام مانع الانغلاق الكبحي (ABS) وموزّع قوى الكبح إلكترونيًّا عند الطوارئ (EBD)، وأيضًا نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC)، ونظام Audi Pre-sense basic، ومسامير عجلات مضادة للسرقة، ونقاط تثبيت «أيزوفيكس» للمقاعد الخلفية.

سعر السيارة

وفوق هذا وذاك، هناك نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS) ومثبّت للسرعة مع محدّد للسرعة، وحسّاسات استشعارية للركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية محيطية شاملة (360 درجة)، وغيرها. وتقدم آودي A6 S-Line الأحدث لعام 2022 في السوق المصرية بسعر 1.350.000 جنيه مصري.