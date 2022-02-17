أبطال «نقل عام» يحتفلون بزواج محمد محمود عبدالعزيز بأغنية مبروك.. فيديو

احتفل صناع مسلسل نقل عام، بزواج الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، فى اليوم الأخير لتصوير حلقات المسلسل، الذى يعرض حاليا عبر قناة أون إي.

مسلسل نقل عام يختتم تصوير حلقاته

أحضر فريق العمل، قالب كبير من الحلوى، للاحتفال بنهاية التصوير، بحضور أغلب أبطال العمل، بينهم محمود حميدة ومحسن محي الدين، ودينا وميرهان حسين وهاجر الشرنوبي وريم البارودي، بالإضافة لعدد من صناع العمل في التصوير والإنتاج.

وخلال الاحتفال، غنى المنتج ريمون مقار وعدد من الأبطال، لمحمد محمود عبدالعزيز، الذي كان تزوج قبل بدء تصوير العمل بأيام قليلة، إذ لم يكن فى مقدورهم الاحتفال به خلال الفترة الماضية.

محمد محمود عبدالعزيز يتزوج من جزائرية

المسلسل الدرامي «نقل عام»، كتب السيناريو الخاص به عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، أما عن البطولة للعمل فهي لعدد من كبار الفنانين أبرزهم محمود حميدة، وأحمد بدير ، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، والراقصة دينا بالإضافة لكل من ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

قصة مسلسل نقل عام، تدور حول موظف يعمل فى هيئة النقل العام ويخرج على المعاش ومتزوج من سيدتين وهما سوسن بدر ودينا ولديه عدد كبير من الأولاد ويدخل فى عدد من الأزمات والمشاكل يظهر معها نتيجة تربيته لأولاده.

واستطاع المسلسل خلال الأيام الماضية، أن يحقق نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر محركات البحث ويوتيوب بسبب حلقاته.