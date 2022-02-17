أحمد حلمي يجسد شخصيتين في فيلم «العيل».. أحدهما موظف بمصلحة السجون

يجسد الفنان احمد حلمي شخصيتين في فيلم «العيل»، ويعد ثالث أعماله التي يقوم بها بأكثر من شخصية بعد فيلمي «كدة رضا» و«خيال مآتة».

أحمد حلمي يجسد شخصيتين في فيلم «العيل»

ويجسد أحمد حلمي في فيلم «العيل»، شخصية موظف يعمل لدى الفنان أحمد مالك في شركة كبرى للاستثمارات العقارية، و يقع في غرام الفنانة روبي حين يقابلها في صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ، والشخصية الأخرى موظف داخل مصلحة السجون، والمسؤول عن كتابة التقارير عن المساجين.

ويوجد رابط بين الشخصيتين اللتين يجسدهما أحمد حلمي في فيلم «العيل»، فصاحب الشركة التي تعمل بها الشخصية الأولي، يقوم بدور أخصائي اجتماعي للمساجين، بجانب أنه صاحب شركة عقارات، لذا تتصاعد الأحداث بينه و بين أحمد حلمي في إطار كوميدي، من خلال الشخصيتين اللتين يجسدهما.

الشركة المنتجة لـ فيلم «العيل» تستأنف تصوير مشاهد العمل

وقررت الجهة المنتجة لـ فيلم «العيل» لـ احمد حلمي، استئناف تصوير مشاهد العمل بعد توقف فترة طويلة بسب تحضيرات التصوير.

ويعيد فيلم «العيل» الفنان أحمد حلمي للسينما من جديد بعد توقفه عن الأعمال الفنية منذ بدء جائحة كورونا، حيث كانت آخر أعماله «خيال مآتة» في صيف 2019، وشاركه البطولة منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، سامي مغاوري ومحمود الليثي، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.

ويتم تصوير مشاهد فيلم « العيل» لـ أحمد حلمي، في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، ويشارك بالعمل مع أحمد حلمي، ومالك، نخبة من نجوم الفن، من بينهم، عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها في موسم دراما رمضان المقبل.