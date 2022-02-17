«الصحة»: نسعى لامتلاك تكنولوجيا لتصنيع لقاحات قارة إفريقيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الاجتماع الأخير الذي حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مع المدير الإقليمي لشركة «أسترازينيكا» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كان للحديث حول إمكانية أن تصبح مصر مركزًا للتصنيع الدوائي واللقاحات بشكل عام.

عبدالغفار: تكنولوجيا تصنيع اللقاح لا تقتصر على تصنيع لقاح كورونا فقط

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية نقل التكنولوجيا إلى مصر لإنجاز ذلك، والبدء في التصنيع، لافتًا إلى أن التكنولوجيا التي تسعي مصر لامتلاكها لا تتعلق بتكنولوجيا تصنيع لقاحات كورونا فقط، ولكن تخص كافة أنواع اللقاحات التي سيستفيد منها المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك ترحيبًا كبيرًا من القائمين على شركة أسترازينيكا بما طرحه الوزير أثناء الاجتماعه الأخير معهم، لافتًا إلى أن الوزير ناقش الآليات المتعلقة بنقل الخبرة في تصنيع العديد من الأدوية واللقاحات داخل مصر، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة.

وأوضح: «الحوار كان يشمل كيف يمكن لمصر أن تكون مركزًا للتصنيع الدوائي واللقاحات بشكل عام، والمدير الإقليمي أبدى اهتمامًا شديدًا برغبة مصر، والملف كله، وعد أنه سيحمل هذا الطلب للإدارة العليا لأسترازينيكا، وده هيتم دراسته باهتمام شديد لأنه على رأس الأولويات، وسيتم تصنيع اللقاح في مصانع المصل واللقاح فاكسيرا».

وبالنسبة لثبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن وصول الإصابات لقمة الموجة، ولكن مازلت في الحدود التي تتراجع فيها معدلات دخول المصابيين إلى المستشفيات في مقابل حالات الإصابة.