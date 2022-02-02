مصر تتسلم 400 ألف جرعة لقاح أسترازينيكا الجمعة المقبل: هدية من ألمانيا

أهدت ألمانيا مصر 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وهي مجموعة الجرعات التي تأتي بعد أيام من منح بريطانيا، لمصر، 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا في إطار آلية «كوفاكس».

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن السفير خالد جلال السفير المصري في برلين، عقد اجتماعاً اليوم، مع السفير جونتر زاوتر مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح ومدير عام إدارة النظام الدولي والأمم المتحدة وضبط التسلح بالخارجية الألمانية.

السفير المصري يشكر الحكومة الألمانية على جرعات اللقاح

وقدم السفير المصري الشكر للحكومة الألمانية الجديدة، على إهداء مصر 400 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأشاد السفير خالد جلال، بتلك الخطوة التي تأتي من الحكومة الألمانية في إطار العلاقات الثنائية، معتبر أن ذلك يؤكد متانة العلاقات الثنائية التي تربط بين القاهرة وبرلين.

وقال السفير المصري في ألمانيا إن «استمرار التعاون بين البلدين هو أمر تحكمه العلاقات التاريخية الوطيدة بينهما والمصالح المشتركة على الصعيدين الثنائي، اقتصادياً وسياسياً».

كما لفت كذلك إلى التعاون بين البلدين على المستوى الإقليمي بالنظر للدور الذي تقوم به كل من مصر وألمانيا لاحتواء التوتر إزاء العديد من الملفات بمنطقة الشرق الأوسط في مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية.

مصر تحصل على 4 ملايين جرعة لقاح كورونا من ألمانيا

وبحسب تصريحات السفير خالد جلال، فإن مصر حصلت على نحو 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من ألمانيا، سواء على مستوى الإطار الثنائي بين البلدين أو من خلال آلية كوفاكس المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية.

وذكر السفير المصري أنه من المقرر أن تتسلم مصر يوم الجمعة المقبل الموافق 4 فبراير، الكمية الجديدة من اللقاحات، وتتسلمها وزارة الصحة المصرية.

تأكيد ألماني على أهمية العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين

وفي هذا السياق، قال السفير خالد جلال، إن السفير جونتر زاوتر مفوض الحكومة الألمانية لنزع السلاح وضبط التسلح، أكد خلال اللقاء الذي جمعهما «الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لألمانيا كشريك اقتصادي وسياسي مهم».

كما أشاد السفير زاوتر، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، حيث تعد العلاقات المصرية الألمانية واحدة من أفضل العلاقات مع الدول الأوروبية.