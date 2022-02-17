أستاذ أوبئة: 7 أعراض لما بعد التعافي من أوميكرون منها تأثر الذاكرة

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن هناك العديد من الأعراض التي تظهر على المتعافيين من الإصابة بمتحور أوميكرون، الذي يشكل غالبية الإصابات في الوقت الحالي في معظم دول العالم، وتختلف هذه الأعراض وفقا للحالة الصحية والفئة العمرية لكل شخص.

7 أعراض بعد التعافي من أوميكرون

بحسب تصريحات «عنان» لـ «الوطن»، فإن أعراض ما بعد التعافي من أوميكرون تتمثل في:

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التهاب الأعصاب: أشهر أعراض ما بعد التعافي، وينتج عنه ألم في مختلف أجزاء الجسم مثل القدم أو اليد، ويزيد الألم عند النوم ويسبب العديد من الاضطرابات، ويبدأ التهاب الأعصاب في اليوم الخامس من التعافي وقد يستمر لمدة أسبوعين. التعب والوهن العام: عند القيام بأقل مجهود يشعر الشخص بالتعب، ويستمر لمدة شهرين كأقصى تقدير، ويجب على من يعاني من هذا العرض ممارسة الرياضة وشرب المياه. الكحة: لا بد من أخذ أدوية تعالجها وتكون مهدئة للسعال، ولابد من البعد عن التدخين. النهجان ووجع الصدر: لا بد من تلقي العلاج في حالة استمرار هذا العرض أكثر من أسبوع. الاكتئاب: قلة الأكل مع الإصابة بالفيروس وانخفاض درجات الحرارة يؤثر على الجهاز العصبي، وهذه من العوامل المسببة للاكتئاب، ويزول هذا العرض عند ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس وتناول الأكل الصحي وشرب الكثير من السوائل. فقدان حاستي الشم والتذوق: قد يستمر لما بعد التعافي من كورونا، ولكن نسبة بقائها بعد الشفاء مع أوميكرون نادرة، ويجب الحذر من شم البهارات والتي تسبب هيجان الجيوب الأنفية، مع شم روائح جميلة لمعرفة قدرة حاسة الشم. التأثير على الذاكرة: قد يتسبب في إصابة المريض النسيان وقد يستمر العرض لمدة شهر.

ونصح «عنان» بأهمية الذهاب للطبيب المختص وفقا لكل عرض، وتناول الأدوية اللازمة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة بعد التعافي.