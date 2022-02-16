التعليم تنهي استعدادات الترم الثاني: «الكتب وصلت» وإجراءات ضد أوميكرون

أنهت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية استعداداتها النهائية لبداية الترم الثاني في المدارس، ومن المنتظر أن ينطلق في 19 فبراير الجاري، من خلال تطهير دورات المياه وتعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس التلاميذ، علاوة على توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل المدارس، لتوفير الحماية الكاملة للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من متحور أوميكرون.

التعليم: وصول كتب الترم الثاني للمدارس

أكّد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، انتهت من جميع الاستعدادات النهائية لبداية الترم الثاني في المدارس وسط تنفيذ إجراءات مشددة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بمتحوّر كورونا الجديد أوميكرون، موضحًا أن الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وصلت إلى المدارس.

التعليم تطالب أولياء الأمور بسرعة سداد المصروفات الدراسية

وطالب المصدر لـ«الوطن»، من أولياء الأمور الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية كاملة من الفصل الدراسي الأول بسرعة سدادها تزامنا مع بداية الترم الثاني في المدارس بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، موضحًا أنَّه لن يمنع أي طالب من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات الدراسية، مؤكدا أنَّه سيتمّ حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، لمنع الزحام، وللحد من انتشار متحور أوميكرون.

التعليم: الترم الثاني حضوريا في المدارس ولن نلجأ إلى الأون لاين

وأوضح المصدر، أنَّ الترم الثاني حضوريا في المدارس لجميع التلاميذ بمختلف المرحل التعليمية، مؤكّدًا أن الوزارة لن تلجأ إلى إستكمال الترم الثاني أون لاين في المنازل، بسبب متحوّر أوميكرون، قائلا: «الدراسة في المنازل تؤثر على مستوى الطلاب بشكل سلبي»، مطالبا جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، للحد من انتشار متحو ركورونا الجديد أوميكرون.