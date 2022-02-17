أستاذ فيروسات: سرعة انتشار «أوميكرون» تساهم في تحقيق مناعة القطيع

أكد الدكتور أيمن الشببيني، الأستاذ في برنامج علوم الطب الحيوي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنّ الفيروسات بصفة عامة لا تنتهي من التحور، لافتا إلى أن تحوراتها تصل لدرجة الخطورة في بعض الأوقات وأحيانا تكون ضعيفة.

وأضاف: «التحورات واردة للخطورة أو الضعف، وتحور سلالة أوميكرون بمثابة رسالة إلهية، لحملها جانبين، الأول إيجابي يتمثل في سرعة الانتشار والعمل على إحداث مناعة اجتماعية مكتسبة ومناعة طبيعية لتكون بمثابة لقاح طبيعي، والجانب السلبي يتمثل في التخوف من معدل انتشاره وعدد الإصابات الكبيرة التي قد تؤدي إلى ظهور تحورات خطيرة للفيروس».

الشبيني: الالتزام بإجراءات الوقاية أبرز الأسلحة لمواجهة كورونا

وأضاف «الشبيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن الجزم بحدوث تحورات أو التنبؤ بما يحدث فيما بعد لفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ السيناريوهات المتوقعة تشير إلى أنّ أوميكرون سيكون انفراجه لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد إصابة نسبة كبيرة من المواطنين به ومن ثم تحقيق مناعة اجتماعية، لافتا إلى أن سلالة أوميكرون حاليًا تضم 4 طفرات هي: «ba1- ba11-ba2-ba3»، منوهاً إلى أنه لا توجد أي ضمانات تؤكد أن أوميكرون نهاية التحورات.

الشبيني: سلالة أوميكرون ba2 الأسرع انتشارًا

وأشار إلى أن سلالة أوميكرون ba2 هي الأكثر انتشارًا حاليًا بين المواطنين، حيث تزيد بمعدل مرة ونصف عن معدل انتشار سلالة أوميكرون الأصلية، لافتا إلى أنّ السلالة المنتشرة في العالم ككل هي ba2، مشددا على ضرورة تلقي لقاح كورونا للوقاية من الإصابة وكذلك ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.