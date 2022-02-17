رغم وقفه عن الغناء.. عمر كمال يحتفل بتصدر أغنية «البنات» التريند

على الرغم من أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، ووقفه عن الغناء بقرار من هاني شاكر، احتفل مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتصدر كليبه «البنات» تريند موقع يوتيوب، وكتب «كمال» على صفحته: «تريند على موقع يوتيوب وقربنا من مليون مشاهدة».

عمر كمال يروج لأغنية «البنات»

وروج مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، حيث نشر فيديو من كواليس تصوير الكليب والذي ظهر خلاله كوكسال وهو يرقص.

كما كشف عمر كمال منذ أيام، عن بعض كلمات أغنيته الجديدة مع البلوجر التركي كوكسال بابا، والمنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

كلمات أغنية البنات

وتقول كلمات الأغنية: «قلب البنات.. مش محتاج واسطة.. دول كائنات.. أبسط من البساطة.. أبسط حاجات.. تسعدهم لو شوكولاتة.. أهم حاجة يحسوا منك باهتمام».

يذكر أن عمر كمال أحيا 3 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، الأول كان حفلا ضخما في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، والثاني في مدينة دالاس بولاية تكساس، وآخرها كان أمس بمدينة هيوستن.