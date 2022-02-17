مواجهة بين حلمي عبد الباقي وحمو بيكا.. ومطالبات بتدخل هاني شاكر «فيديو»

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه لم يوجه اتهامات للفنان حلمي عبدالباقي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في البلاغ الذي قدمه للنائب العام، متابعا: «الفنان حلمي عبدالباقي على دماغي من فوق وماوجهتش أي اتهامات له، ولكن عندي مشكلة مع بعض أعضاء المجلس مش المجلس كله».

أطالب بمقابلة هاني شاكر

وأضاف «بيكا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أن الجميع سيعرف قريبًا من يتسبب له في مشكلات من أعضاء نقابة المهن الموسيقية: «أنا ماشي في مرحلة قريب هيعرفوا مين اللي عمل معايا كده».

وطالب بمقابلة الفنان هاني شاكر لتقديم ما يثبت صحة كلامه، متابعا: «أنا لما هروح النقابة عاوز أقعد مع الأستاذ هاني شاكر».

من جانبه قال الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، إنه ليس بيه وبين حمو بيكا أي مشكلات، ولا يقصد إيذاءه: «حمو حد جميل وطيب»، مطالبا إياه بالإفصاح عن الأسماء التي تسببت له بمشكلات داخل النقابة على حد قوله بشرط الإعلام وفقا للإثبات.

مستعد أتنازل عن البلاغ بشرط

وأكد «عبد الباقي» خلال اتصال هاتفي بالبرنامج نفسه، أنه مستعد للتنازل عن البلاغ ضد حمو بيكا إذا أثبت صحة كلامه، متابعا: «لو معاك إثبات في كل كلمة بتقولها إحنا معاك، والنقيب هيكون معاك، وأنا الحمد لله أثق ثقة بنفسي ملهاش حدود، ودة مش غرور ولكن ثقة في الله».

وأوضح أنه تقد بالبلاغ بغرض معرفة الحقيقة: «أنا في الآخر مليش ناقة ولا جمل إلا فقط إظهار الحقيقة، وبلاغي لإبراء ذمتي، والنقيب له في النهاية الكلمة الأولى والأخيرة».