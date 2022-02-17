ينشغل مشجعو الكرة في القارة الأفريقية وفي مقدمتهم الجمهور المصري، بمتابعة دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك كل من فريقي الأهلي والزمالك في البطولة ضمن 54 فريقًا أفريقيًا، وعليه زادت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية عبر محرك البحث العالمي «جوجل» حول تردد جميع القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا، لمشاهدة البطولة في المواعيد التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تردد جميع القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا

ويستطيع الجمهور متابعة البطولة من خلال تحميل تردد جميع القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا، إذ أنه من المقرر أن تُنقل بشكل حصري في الشرق الأوسط مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، وبشأن الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

تردد قناة bein sport

يمكن للراغبين في متابعة مباريات دوري أبطال أفريقيا وتشجيع فريقه، مشاهدة قناة bein sport، عبر ضبط قنوات بي إن سبورتس كالآتي:

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 1

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2

جاء تردد قناة beINS SPORTS MAX HD 2 كما يلي:

القمر الصناعي: يوتلسات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

إشارة ارسال البث: DVB-S2

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية

القمر الصناعي يوتلسات:

التردد «ميجا هرتز» 11013.

معدّل استقطاب الموجة أفقي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

موعد مباراة غدا في دوري أبطال أفريقيا

وبحسب جدول مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فإن موعد مباراة الأهلي والهلال بث مباشر غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي غدا كل من وفاق سطيف والرجاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية على ملعب 5 جويليه.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة الفائزين ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز 10 مرات وفي المركز الثاني فريق الزمالك مناصفة مع مازيمبي الكونغولي برصيد خمس بطولات واقترب الترجي التونسي من التساوي معهما بعد أن فاز في نسختي 2018 و2019، كما أن الإسماعيلي سبق له الفوز بالبطولة، يذكر أن قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا 2022 أقيمت في 13 أغسطس من العام الماضي في منطقة الأهرامات بالجيزة.