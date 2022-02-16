رحلة خاصة لنقل الأهلي والزمالك للسودان وأنجولا للمشاركة في «أبطال أفريقيا»

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأربعاء، رحلة خاصة رقم MS 3200 من طراز «البوينج B737-800» والمتجهة إلى مطار الخرطوم بالسودان، لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي استعدادًا لمواجهه فريق الهلال السوداني فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

مصر للطيران تتمنى التوفيق للفريقين

كما تنقل مصر للطيران ظهر اليوم بعثة نادي الزمالك على رحلة خاصة رقم MS 3930، والمتجهة إلى إنجولا، من طراز «البوينج B737-800» لمواجهة فريق «ساجرادا» الأنجولي في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وتمنت مصر للطيران الناقل الرسمي وراعي الكرة المصرية التوفيق والفوز للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك.