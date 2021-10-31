مصدر: خدمات التموين متاحة عبر المكاتب في ظل توقفها على مصر الرقمية

قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين ومكاتب الخدمة المطورة تستقبل المواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم التموينية، وخاصة الخدمات المتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية.

استقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب التموين

وأكد المصدر، أن المكاتب تفتح أبوابها للمواطنين يوميا، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الخدمات التي تخص البطاقات التموينية، في ظل توقف العديد من هذه الخدمات على بوابة مصر الرقمية.

لا إضافة للمواليد في الوقت الحالي

وطالب المصدر، المواطنين بعدم الذهاب للمكاتب التموينية بطلب إضافة المواليد، موضحا أنه طبقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإنه لا توجد حاليا أي إضافات للمواليد، وأن ما هو متاح ومسموح به حاليا هو إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية فقط والأكثر احتياجا والتي لا يتعدى راتبها الشهري عن 2400 جنيها أو معاشها عن 1500 جنيها.

استمرار تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين

وفي تصريحات سابقة له، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن تنقية البطاقات التموينية لا تزال مستمر حاليا من أجل تنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني من غير المستحقين والبقاء فقط على مستحقي الدعم من الحكومة.

وتعتبر مكاتب التموين المنتشرة على مستوى مراكز المحافظات هي البديل حاليا أمام المواطنين وتوقف 4 خدمات تموينية مهمة على بوابة مصر الرقمية وإعادة فتح 6 خدمات أخرى.

خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

1 - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2 - إصدار بطاقات تموين جديدة «خدمة متوقفة».

3 - فصل اجتماعي.

4 - ضم أفراد الأسرة.

5 - تفعيل بطاقات التموين.

6 - إضافة الأبناء غير المقيدين في منظومة التموين «خدمة متوقفة».

7 - الاستعلام عن صرف.

8 - إضافة صرف تموين لمن هم من مستحقي خبز فقط «خدمة متوقفة».

9 - إضافة الزوجة غير المقيدة في المنظومة التموينية «خدمة متوقفة».

10 - النقل من محافظة إلى أخرى.