أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلا مدارس: تخفيضات حتى 50%

يواصل معرض أهلًا مدارس استقبال المواطنين لليوم الخامس على التوالي، إذ من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم 30 سبتمبر الحالي بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، بتقديم جميع المستلزمات الدراسية، سواء كانت أدوات مدرسية أو منتجات غذائية أو أجهزة إلكترونية، حيث ازدادت عمليات البحث منذ انطلاق المعرض حول أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلا مدارس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلا مدارس على النحو التالي:

أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلا مدارس

يقول خالد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بالغرفة التجارية لـ«الوطن»، إنّ معرض أهلًا مدارس يشمل خصومات على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بنسبة تراوحت بين 20 إلى 30%، فيما وصلت نسبة الخصم إلى 50% على بعض المعروضات مثل الشنط المدرسية.

وجاءت أسعار الأدوات المكتبية في معارض أهلًا مدارس على النحو التالي:

- تتراوح دستة الأقلام الجاف بين 10جنيهات إلى 20 جنيها.

- أما دستة الأقلام الرصاص فتتراوح بين 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

- دستة الكشاكيل 60 ورقة تبدأ من 20 جنيهًا.

- دستة الكرسات 28 ورقة تبدأ من 10جنيهات.

- كشكول سلك 5 طبقات يتراوح بين 22 إلى 30 جنيهًا.

- طقم أدوات هندسية يصل إلى 40 جنيهًا.

- دستة برايات الأقلام تبدأ من 12 جنيهًا.

- تبدأ المقلمات من سعر 15 جنيهًا وتصل حتى 50 جنيهًا وفقًا لحجم وجودة المنتج.

- يصل سعر دستة الجلاد الـ10 قطع إلى 20 جنيهًا.

- تتراوح دستة الأقلام الفسفورية بين 15 إلى 40 جنيهًا.

- يصل سعر السبورة الصغيرة إلى 37 جنيهًا.

- الزي المدرسي «قطعة واحدة» يبدأ من 75 جنيها حتى 100 جنيه.

- الزي المدرسي «قطعتين» يبدأ من 120 جنيهًا حتى 180 جنيهًا.

- الأحذية المدرسية تبدأ من 50 جنيهًا حتى 200 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 15 جنيها حتى 45 جنيهًا.

- يبدأ سعر الزمزمية من 35 جنيهًا.