تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 TOyor Baby.. استمتع بالأناشيد المختلفة

خلال الساعات الماضية، زاد البحث عن تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 TOyor Baby، وخاصة بعد عودة بثها مرة أخرى إثر توقف دام لفترة، ولحب الجمهور والأطفال لها أيضا، نظرا لما تعرضه من أغاني وبرامج وأناشيد مختلفة، لذا تستعرض الوطن فيما يلي تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 TOyor Baby.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 TOyor Baby

التردد 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عروض قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي هي قناة فضائية متخصصة للأطفال دون سن السادسة تبث عبر نايلسات 11258 أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6 ، انطلقت منذ 10 أعوام، بالتحديد في عام 2012 وهي قناة تقدم في أغانيها القيم و والقصص والمغامرات للأطفال وتنقلهم لعالم تعليمي ترفيهي يقدم لهم الفائدة بقالب يجذبهم.

وتعود قناة طيور بيبي للجمهور، بباقة من الأغاني والمحتويات الجديدة، كما تنشر صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من مقاطع الفيديو والأناشيد المختلفة الجديدة للجمهور والأطفال خاصة، وذلك مثلما تفعل قناة طيور الجنة بالأغاني الجديدة والأبطال داخل القناة مع روح العائلة، والتي تخاطب جميع الأطفال من خلال قصص تمثيلية داخل هذه العائلة.