تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات: عودة من جديد

تبحث كثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات لأطفالهن، وذلك بعد إعلان القناة عودتها مرة أخرى عن تردد جديد، وتقدم القناة برامج وأغنيات مختلفة محتواها مناسب لهذا العمر، وتساعدهم على معرفة القيم والأخلاق التي تشمل احترام الكبار وعدم السخرية من الآخرين والعطف على الضعيف وغيرها لترسيخها في عقولهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

وكشفت القناة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وهو: 11258، تردد أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل التصحيح: 5/6.

وقناة طيور الجنة، هي أول قناة تليفزيونية متخصصة للأطفال تبث عبر نايل سات، جرى إطلاقها في عام 2008، محلقة في سماء الإعلام الطفولي، وتحقق قناة طيور الجنة ملايين المشاهدات؛ نظرًا لمحتواها المميز وتنوع برامجها التي تجذب عددا كبيرا من الأطفال والكبار أيضًا.

ويعد من أبرز أسباب نجاح قناة طيور الجنة أنّها خاطبت الأطفال من خلال برامجها بأطفال مثلهم وفي نفس مراحلهم العمرية، فضلًا عن حرصها على تلوين شاشتها بالروح العائلية، وذلك حتى يتمكن الطفل من رؤية نفسه بشكل أفضل من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

تردد قنوات الأطفال على التليفزيون

ويتضمن التليفزيون أيضًا عددا كبيرا من القنوات التي تبث برامجها للأطفال، وجاءت تردد قنوات الأطفال كالآتي:

تردد قناة MBC3

وتقدم القناة مزيجًا مميّزًا من البرامج التعليمية والترفيهية والتثقيفية للصغار، التي تثري مُخيلة الأطفال من عمر ثلاثة إلى 13 عامًا، وتساعدهم على التواصل والإبداع من خلال التركيز على بناء الشخصية وصقل مهارات التعامل مع الآخرين.

وتبث القناة برامجها عبر تردد: 11475، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط

ويمكن مشاهدة مجموعة مميزة من أفلام الرسوم المتحركة والكرتون على قناة بطوط على تردد 11411 على النايل سات، معدل الترميز 27500، الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»

وتبث قناة كرتون نتورك «CN بالعربية»، برامجها على تردد 12226 عبر القمر الصناعي نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 5/6.

كما تبث عبر عرب سات على تردد 11747، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة Spacetoon

وتبث قناة Spacetoon برامجها الكرتونية عبر القمر الصناعي النايل سات على التردد 11785، الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كوجي كيدز

يمكن مشاهدة قناة كوجي كيدز على القمر الصناعي نايل سات تردد 11096، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح 6/ 5.