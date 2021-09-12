«لو عايز تسلي طفلك».. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

بدأت الغالبية العظمى من الأسر عودتها من الشواطئ، وجلوس الأطفال في المنزل لفترات طويلة حتى يبدأ العام الدراسي2021/ 2022، مما يدفع الكثير من السيدات وأولياء الأمور للبحث عن ترددات قنوات الأطفال ومنها تردد قناة طيور الجنة التي تقدم باقة مميزة من الأعمال التعليمية والترفيهية التي تستحوذ على إعجاب الأطفال وتراعي معايير المحتوى الهادف.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة طيورالجنة الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وتستطيع الأمهات تحميل وتنزيل تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والتي كانت قد أعلنت القناة عن تغيير ترددها بداية من العام الجاري، شأنها شأن عدد كبير من القنوات الفضائية .

تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات

ويتم تحميل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات، من خلال عدد من الخطوات في مقدمتها تدوين التردد التالي:

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات

أما عن إمكانية تحميل تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات، فيتم من خلال التردد التالي:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: عرب سات

بداية إطلاق قناة طيورالجنة

يذكر أنه في عام 2008، تم إطلاق قناة طيور الجنة متخصصة في تقديم محتوى للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات، وبعد ذلك تم إطلاقها على القمر عرب سات.

تميزت القناة بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة التي تقدم العديد من البرامج.