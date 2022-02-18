بعد غلق نفق الزهراء.. الطرق البديلة للمتجهين إلى المعادي والأوتوستراد

زحام شديد تشهده منطقة المعادي يوميًا عقب قرار محافظة القاهرة بغلق نفق الزهراء، بالتزامن مع أعمال الإنشاءات التي تجرى بمحور حسب الله الكفراوي، ما يدفع قائدي السيارات ومن يستقلون سيارات أجرة للبحث عن المسارات البديلة التي تؤدي إلى الأوتوستراد والمعادي، هربًا من الزحام المروري الذي يستمر لساعات، وتحديدًا خلال ساعات الذروة، وخروج الموظفين من أشغالهم.

وعيّنت الإدارة العامة لـمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير حركة السيارات بتوفير طرق بديلة يمكن للمواطنين أن يسلكونها، إذ أنه بإمكان قائدي المركبات الخاصة والأجرة وغيرها من وسائل النقل، السير في تلك الطرق، وفق التحويلات المرورية التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور، والتي جاءت على النحو التالي:

- يستطيع القادم من شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد في اتجاه نفق الزهراء أن يسلك يسارًا شارع اللاسلكي فيمينًا في اتجاه طريق النصر، ثم محور الأوتوستراد إلى الطريق الدائري، أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

- أما القادم من مناطق شارع 216 يمكن أن يسلك شارع النصر فشارع اللاسلكي، فيمينا شارع النصر فنفق النصر، فيسارًا محور الأوتوستراد اتجاه الدائري أو مسطح النفق اتجاه طريق الأوتوستراد باتجاه مناطق حلوان.

- ويستطيع المواطن وقائد المركبة القادم من مناطق الزهراء تجاه نفق الزهراء واتجاه المعادي، يسلك المأوى الدوراني فيمينا قبل النفق فيمينا خلف التوحيد اتجاه الأوتوستراد مرة أخرى.

محور حسب الله الكفراوي

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في 11 أغسطس الماضي بتنفيذ محور حسب الله الكفراوي ليحمل اسم المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي رحل في 5 أغسطس 2021، ليربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي، كما يربط 5 طرق، وهي: «الأسمرات، القطامية، الدائري، الأوتوستراد، والمعادي»، كما يربط المحور حي الأسمرات من الطريق الدائري، حتى طريق الأوتوستراد بالمعادي، بطول 6 كيلومترات، كما يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كم وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كم.