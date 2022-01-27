مياه القاهرة: منعنا تجمعات الأمطار على الأوتوستراد بـ200 مليون جنيه

قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، إنّ الاستعداد لفصل الشتاء يبدأ من شهر أغسطس من كل عام، بمراجعة محطات الصرف الصحي ورفع كفاءتها وجاهزية العاملين والفنيين، ووضع خطة انتشار بعناية دقيقة بالتنسيق مع جهات عدة.

سيارات شفط مياه الأمطار

ولفت عابدين، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، إلى وجود 125 سيارة لشفط المياه، و80 سيارة في الجيزة، و9 سيارات سيول تتمتع بقدرة كبيرة على سحب المياه، موضحا أنّ هذا العام لن تكون هناك تجمعات للمياه في الأوتوستراد، الذي كان مكانا لتجمع المياه، حيث جرى تنفيذ مشروع بتكلفة 200 مليون جنيه بطول 3 كم وقُطر 1200 مللي من امتداد يوسف عباس حتى رمسيس، ودخل الخدمة هذا العام، وهو ما أثبت كفاءته أمس.

وأضاف: «نحرص على الانتشار على المحاور والشوارع الرئيسية لعمل سيولة مرورية، ونقضي على أي كثافة مرورية، وهناك تنسيق دائم مع الهيئة العامة للأرصاد، وعندما يصلنا بيانها بتوقع سقوط أمطار على القاهرة الكبرى، نبدأ في الانتشار».

وتابع المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي: «معداتنا بدأت الانتشار منذ الساعة الخامسة فجرا أمس، والأمطار هطلت في تمام الساعة 7:30 صباحا وبدأت خفيفة جدا، وتحولت إلى متوسطة بعد ساعة، واستمرت حتى قبل الظهر بنصف ساعة، وسقطت على معظم الأنحاء في القاهرة والجيزة».

تمركزات فرق شفط المياه

وواصلت: «بالنسبة للتمركزات، فالخطة الخاصة بتنفيذها وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد مستمرة، ونتابع بيانات الأرصاد بشكل يومي، وعندما يكون هناك توقعات بسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى نتعامل وفقا للحاجة».