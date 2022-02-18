المتسابقة «رنا الرفاعي»: التوتر ضيّع عليها الفرصة أمام لجنة تحكيم «الدوم»

فقدت المتسابقة رنا الرفاعي، المشاركة في مسابقة «التقديم التليفزيوني» ببرنامج الدوم المذاع على قناة«ON» للإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه، فرصتها في الفوز خلال عرض مقدمة تلفزيونية عن الأنشطة الطلابية.

التوتر والقلق السبب وراء ضياع فرصة رنا الرفاعي

وضيعت المتسابقة رنا الرفاعي فرصتها بسبب تعرضها لحالة من التوتر والقلق أمام لجنة التحكيم، أفقدتها القدرة على استكمال الفقرة التلفزيونية أمام اللجنة ودفعها لإعلان انسحابها.

ونصحتها الإعلامية نجوي إبراهيم، أن تحب ما تفعله قائلة: «المجال الإعلامي صعب وقاس جدا ويحتاج للتدريب بشكل أكبر على المواجهة».

فيما طالبتها الإعلامية لميس الحديدي بأن تسعى للتدريب بشكل أكبر وتعيد التقدم للحصول على الفرصة مرة أخرى.

الوقوف أمام لجنة الدوم سبب لها مفاجأة

ونبهتها الإعلامية جاسمين طه، إلى أن تركز حديثها حول ما تهتم به بشكل حقيقي حتى لا تتعرض مرة أخرى للتوتر والقلق.

وقالت المتسابقة، إنها كانت مستعدة جيدا ولكن الوقوف أمام لجنة الدوم سبب لها مفاجأة وتوترا لم تكن تتوقعها وأفقدها القدرة على استكمال التقديم.