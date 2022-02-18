التفاصيل الكاملة للحلقة الثانية من برنامج «الدوم».. المنافسة تشتعل

شهدت الحلقة الثانية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج حالة من الإثارة والتشويق والتي تضمنت مرحلة الـ60 دقيقة للمتسابقين من أجل استعراض موهبتهم أمام لجان التحكيم.

اشتعال المنافسة في فئة التمثيل

واشتعلت المنافسة في فئة التمثيل بين المتسابقين حيث أجمع كل من يسرا ومروان حامد وعمرو يوسف على أغلبية المواهب بمنحهم أصواتهم، وكذلك في فئة تقديم البرامج التي تميزت بالموضوعية من قبل نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه.

برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

برنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة مع ميديا هب

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة «ON».