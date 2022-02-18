دوي انفجار عنيف في العاصمة اليمنية «صنعاء»

أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إلى سماع دوي انفجار عنيف بالعاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي».

وكان قتل أكثر من 50 من الحوثيين، أمس الخميس، جراء غارات «التحالف العربي» استهدفت تجمعات لهم لحظة استعداداهم لهجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني، في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة، شمال غربي «صنعاء»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إسقاط 10 طائرات مسيرة انتحارية لـ الحوثيين في جبهة عبس شمال «حجة»

من جانبه، قال موقع «سبتمبر نت»، إن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة، تمكنت من إسقاط 10 طائرات مسيرة انتحارية لـ الحوثيين أثناء المعارك في جبهة عبس شمالي «حجة».

دعوة أمريكية لـ خفض التصعيد لحل الأزمة في اليمن

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اتصل في وقت سابق، بالمبعوث الأممي في اليمن، هانس جروندبرج، ودعا المسؤول الأمريكي، إلى خفض التصعيد لحل الأزمة في البلاد.

وأعلن بلينكن، دعم واشنطن لجهود منظمة الأمم المتحدة، لإيجاد إطار سياسي شامل لحل الأزمة اليمنية.