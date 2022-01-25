«التحالف العربي»: بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة في «صنعاء»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة في العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

«التحالف العربي»: العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين

وقال «التحالف العربي»، في بيان، إن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

واشنطن: ضرورة إعلان كل الأطراف في اليمن وقفا لإطلاق النار

من جانبها، شددت الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، على ضرورة أن تعلن كل الأطراف في اليمن وقفا لإطلاق النار، وقالت واشنطن، إن الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون من اليمن على السعودية والإمارات تشكل تصعيدا مقلقا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن الهجمات على الإمارات والسعودية، تمثل تصعيدا مقلقا لا يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني.

بدوره، أدان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الهجمات الحوثية على مواقع في الإمارات والسعودية، وقال على «تليجرام»، إن الحوثيين من خلال هجماتهم يقوضون آفاق التسوية السلمية للأزمة، كما تساهم الهجمات في تصعيد النزاع بالمنطقة.

وأكد قديروف، أن العالم الإسلامي يجب أن يقف إلى جانب الإمارات والسعودية في محاربة الإرهاب الدولي.

وكانت السلطات الليبية، أدانت في وقت سابق، بأشد العبارات الهجمات المتكررة لميليشا الحوثي الإرهابية على السعودية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.

هجمات الحوثيين انتهاك للقانون الدولي

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في بيان، إن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة تعد انتهاكاً لـ القانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جانبه، أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، واستعرض الوزيران، خلال الاتصال حيثيات الاعتداءات التي طالت الأراضي الإماراتية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وما تُشكله من خطورة على أمن الإمارت والمنطقة بشكل عام.

وجدد الجرندي، الإعراب عن إدانة بلاده الشديدة لهذه الاعتداءات، وتضامنها التام مع الإمارات.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الاثنين، عن إدانتها واستنكارها لتوالي الاعتداءات على السعودية والإمارات، مؤكدة تضامنها مع البلدين.

وقالت الوزارة الجزائرية، في بيان، إن بلادها تدعو إلى تفادي التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.