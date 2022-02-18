الشاب النوبي محمد طلبة يحصل على الضوء الأخضر في الغناءضمن برنامج الدوم

شارك الشاب النوبي محمد طلبة بأغنية «ربك لما يريد» ضمن فاعليات أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

لجنة التحكيم في الغناء

وتكونت لجنة التحكيم من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى وحرص الفنان حميد الشاعري على توجيه التحية لأهالي محافظة أسوان وأهالي النوبة قبل أن يؤدي محمد طلبة أغنيته.

«طلبة» يتأهل للمرحلة الثانية

وحصل محمد طلبة على الضوء الأخضر من حميد الشاعري وأمير طعيمة بينما لم يحصل على موافقة الملحن عمرو مصطفى وتأهل للمرحلة الثانية.

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء أما التقديم الإعلامي فيتراوح السن بين 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات حيث تم إجراء اختيارات من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.