برنامج الدوم في ثاني حلقاته.. منافسة ساخنة بين المتسابقين

عرضت قناة «ON»، التابعة للشركة المتحدة للإعلام، البرومو الترويجي لبرنامج «الدوم» الذي يشارك في تقديمه كوكبة من نجوم الإعلام والفن والموسيقى، واشتمل البرومو على لقطات المتسابقين المتقدمين في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني.

فريق التقديم

ويقدم البرنامج كلا من الإعلامية لميس الحديدي والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه، والملحن عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة والفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان وحيد حامد.

بداية الحلقات

وبدأت الحلقة الأولى من البرنامج الأسبوع الماضي للبرنامج في موسمه الأول من أجل اكتشاف المواهب في التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني، ويلقى البرنامج تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شاهد الحلقة

وطالب البرنامج المتابعين بالدخول من أجل معرفة الفائزين في هذا البرنامج وقالوا فيه: «أولى حلقات برنامج الدوم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط».

المشاركون في هذه الحلقة

وشاركوا في حلقة اليوم كل من المتسابقة يارا مجدي في مسابقة التقديم التليفزيوني، والمتسابق ياسر مصباح، والمتسابقة رنا الرفاعي في التقديم التليفزيوني والمتسابق محمد أنصاري في التقديم التليفزيوني، والمتسابقين محمود فرج ومحمد عبدالسلام، والمتسابقة مريم حسن، والمتسابق محمد رضا شبيه يوسف الحسيني والمتسابقة آية زياد والمتسابق حبيبة زيتون والمتسابقة شيرين والمتسابق عبدالرحمن عيسى المتسابق في التمثيل.