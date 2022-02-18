تفاصيل حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بالإسكندرية.. عودة صوت السينما

تعود من جديد حفلات صوت السينما وذلك في مكتبة الإسكندرية بمدينة الإسكندرية في العاشر من شهر مارس المقبل بغناء كل من مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.

الحفلات في مكتبة الإسكندرية

وبعد النجاح الكبير الذي حققته حفلات «صوت السينما» بداية من حفل قصر عابدين مروراً بدار الأوبرا المصرية وصولاً إلى مكتبة الإسكندرية حيث العراقة والحضارة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية

الحفل بقيادة المايسترو ناير ناجي

وقد بدأ فتح باب الحجز للحفل الكبير الذي يحييه الفنان مدحت صالح ويشدو به مجموعة من أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي جديد، ويصاحبه في الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم والأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وتحتفي حفلات صوت السينما بالأعمال الغنائية السينمائية الرائعة والمتميزة من أغاني الأفلام القديمة، والعمل على إعادة إحيائها وتقديمها مرة أخرى بتوزيع جديد ومواكب للفترة الزمنية.

ويأتي استقبال مكتبة الإسكندرية لهذا الحفل باعتبارها ملتقى الفنون والآداب وأحد الصروح الثقافية في مصر والعالم ومركزا هاما للفن والثقافة عبر العصور.

كانت آخر حفلات صوت السينما منذ أيام قليلة في دار الأوبرا المصرية وقدم الثنائي أغنيات «عشانك يا قمر» و«أهواك» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، وفيلم بنات اليوم، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، و«أنا لسه صغيرة» من فيلم صغيرة على الحب، و«حاجة غريبة» لشادية وعبدالحليم من فيلم معبودة الجماهير.