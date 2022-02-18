«الخارجية الأمريكية»: بلينكن سيلتقي نظيره الروسي لافروف الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل ما لم تقدم روسيا على غزو أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن تصريحات بشأن خطط بلاده لشن هجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، التصريحات الأمريكية، تعمل على تصعيد التوترات.

«كييف» تعلن: لا نرى تهديدا محتملا بعملية واسعة النطاق ضدنا

وكان سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، قال في وقت سابق، إنه بلاده لا ترى تهديدا محتملا بعملية واسعة النطاق ضدها، مشيرا إلى تسجيل استفزازات من روسيا.

من جانبه، أعلن مندوب أوكرانيا لدى منظمة الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا، أمس الخميس، للصحفيين، أن كييف مستعدة للمفاوضات مع روسيا على مستوى القمة أو مستوى وزيري الخارجية.