بعد مكالمة مع «بلينكن».. «لافروف»: الغرب يتجاهل المبدأ الأساسي للأمن

في إطار تطورات الأزمة الأوكرانية، والتصريحات المتبادلة بين روسيا والغرب، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ردت بشكل سلبي على مطلب روسيا الرئيسي بتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأمن.

وأشار «لافروف»، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس» الروسية: «فيما يتعلق بالمسألة الرئيسية التي دفعتنا عموما إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالمبادرة، كان رد الفعل سلبيا، وأعني بذلك مطالبنا بأن ينفذ الجميع بشكل مسؤول الاتفاقات المتعلقة بالأمن غير القابل للتجزئة التي تم التوصل إليها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أسطنبول عام 1999 وأستانة عام 2010».

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الرد الغربي تجاهل التعدي على الدول الأخرى

أصر وزير الخارجية الروسي على أن الرد الأمريكي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، أظهر أن الأمريكيين يفضلون التركيز على مناقشة قضايا لا تزال مهمة ولكنها ثانوية، في الوقت نفسه، يسعى الغرب إلى تجاهل المبدأ الأساسي للأمن غير القابل للتجزئة، على حد قوله.

وأوضح: «إنهم يتجاهلون تماما الشرط المتفق عليه على أعلى مستوى وهو أن التعدي على أمن الدول الأخرى غير مقبول، ومن أجل عدم السماح بحدوث ذلك، عندما تلقينا رد فعل من واشنطن على مقترحاتنا الأصلية، وصفت ذلك بالتفصيل في رسالة خاصة وأرسلتها إلى جميع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزراء خارجية الدول الأخرى لإعلامهم».

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محادثات مع الناتو والولايات المتحدة

شدد «لافروف» على أن روسيا ستصر على إجراء محادثات صادقة مع الناتو وتسعى للحصول على تفسيرات لماذا لا يرغب الغرب في احترام التزاماته، متابعا: «أكدت لأنتوني بلينكين أننا سنصر على الحديث الصادق والتفسير الصادق لعدم رغبة الغرب في تنفيذ التزاماته أو رغبته في تنفيذها بشكل انتقائي لصالحهم، في الوقت نفسه، وافق وزير الخارجية الأمريكي على أن هناك موضوعا للمناقشة مع روسيا فيما يتعلق بمسألة الأمن غير القابل للتجزئة».

واختتم أن موسكو تكمل أعمال التنسيق بين الوكالات بشأن مقترحات واشنطن التي وردت في عملية المناقشات الأمنية، وسيتم تقديم تقرير لاحق إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الأنباء التي ظهرت في وقت سابق والتي تفيد بأن الولايات المتحدة تلقت رد موسكو على مقترحاتها الأمنية، ظهرت بسبب سوء تفاهم.