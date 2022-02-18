فض احتجاجات ضد إجراءات كورونا واعتقال منظم «قافلة الحرية» في كندا

اعتقلت السلطات الكندية، أحد المنظمين الرئيسيين لـ«قافلة الحرية» للاحتجاجات المناهضة لإجراءات لـ«كورونا»، «كريس باربر»، وقالت شبكة «سي بي سي» الكندية، إنّ المعتقل موجود في مركز الشرطة، متوقعة أن يتم توجيه تهم جنائية له، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتشهد كندا منذ أواخر شهر يناير الماضي احتجاجات على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي نظمها سائقو الشاحنات بعد فرض التلقيح الإلزامي شرطاً لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، حذّر قائد «شرطة أوتاوا» بالإنابة ستيف بيل، في وقت سابق، من أن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين وسط العاصمة في المستقبل القريب.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ يناير الماضي، إلى مظاهرات مناهضة للحكومة اتحدت فيها مجموعات مختلفة ضد رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو.

الشرطة الكندية تفض احتجاجات المناهضين لقيود «كورونا» في «أوتاوا»

من جانبها، فضّت الشرطة الكندية، في وقت لاحق، احتجاجات المناهضين لقيود الفيروس في عاصمة البلاد«أوتاوا». واعتبر «ترودو»، في وقت سابق، أن الاحتجاجات ضد التدابير الصحية المستمرة منذ نحو 3 أسابيع لم تعد سلمية.

وقال «ترودو»، في خطاب بمجلس العموم حول تطبيق إجراءات الطوارئ، إن الحواجز غير القانونية والاحتلالات ليست مظاهرات سلمية، وأوضح رئيس وزراء البلاد، أن حان الوقت لاسترجاع الثقة بالمؤسسات.

«ترودو»: الهدف من الإجراءات هو السيطرة على الوضع

وأكد جاستن ترودو، أن الهدف من الإجراءات ومن بينها الإجراءات المالية التي نص عليها قانون إجراءات الطوارئ هو مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بشكل كامل، وتابع ترودو قائلا: «لا نستخدم قانون حالات الطوارئ لاستدعاء الجيش».

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قال أمس الأول الأربعاء، في رسالة وجهها إلى رؤساء حكومات المقاطعات، إنّ التحرك يهدد الديمقراطية ويدمر سمعة كندا في الخارج.