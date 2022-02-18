اقتراب حصيلة إصابات «كورونا» عالميا من 420 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات كورونا، عالميا، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، من تسجيل 420 مليون حالة، وبلغت الإصابات حول العالم 419980036 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5880368 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس إلى 343817190 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 77.9 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الخميس، 109999 إصابة بـ«كورونا» و2909 حالة وفاة، ليصل إجمالي ‏‏‏الإصابات بـ الفيروس إلى 77950910 حالة، فيما وصلت حصيلة ‏الوفيات إلى 923067 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي اليابان، أعلنت الحكومة، أمس الخميس، تخفيف الضوابط الحدودية، التي فرضتها البلاد لكبح «كورونا»، عبر رفع الحد الأقصى اليومي لدخول البلاد من 3500 إلى 5000 شخص، بينهم المواطنون اليابانيون، اعتبارا من 1 مارس المقبل.

وأشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى خفض مدة الحجر الصحي للوافدين، إلى 3 أيام، كما بات بمقدور الأفراد الذين يملكون نتائج اختبار سلبي لـ الفيروس وجرعة معززة من اللقاح تخطي العزل الذاتي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات الأردن إلى 13608 حالة وفاة

عربيا، سجل الأردن، أمس الخميس، 15107 إصابة بـ«كورونا» و 23 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1541379 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 13608 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية، في موجز إعلامي، إن البلاد سجلت 22720 حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1331606 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

الحكومة الأردنية تخفض فترة العزل للمصابين بـ «كورونا» إلى 5 أيام

من جانبها، أعلنت حكومة الأردن، عدداً من الإجراءات الجديدة للتعامل مع «كورونا»، والتي سيبدأ تطبيقها في مارس المقبل، شملت تخفيض فترة العزل للمصابين بـ الفيروس إلى 5 أيام، كما شملت الإجراءات إلغاء فحص «بي سي آر» للقادمين إلى الأردن عبر الجو والبر.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، امس الخميس، 9 إصابات بـ الفيروس، و حالتي وفاة، وقالت الوزارة الموريتانية في بيان، إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 58593 حالة،، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 975 حالة وفاة.

ارتفاع حصيلة حالات التعافي من «كورونا» في موريتانيا إلى 57446 حالة

وأشارت الصحة الموريتانية، إلى تسجيل 26 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمال حالات التعافي من الفيروس إلى 57446 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة «الأخبار» الموريتانية.