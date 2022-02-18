القوى العاملة.. تسليم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي وتعيين 6141 شابا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، بوزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير الجاري، أبرزها تسليم وزير القوى العاملة 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات، وانتقال العاملين بالوزارة تدريجيا إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وتجهيز 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة ليصل إجماليها 32 وحدة تغطي قرى ونجوع المحافظات، وبحث سبل التعاون المشترك مع سفارة الكويت لتسهيل تنقل العمالة بين الدولتين، وتعيين 6141 شابا منهم 40 شابا من «قادرون باختلاف» في 6 محافظات.

خمس وحدات تدريب متنقلة

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنّ الوزارة تعكف حالياً على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيداً لانطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، للتدريب على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والدش، مشيرا إلى أن عدد وحدات التدريب المتنقلة بلغ 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية.

وسلم وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة 12 ألفًا و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة أوراسكوم، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، بعد رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى رفع المستهدف من 250 ألفًا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني.

وعقد وزير القوي العاملة، اجتماعا مع قيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال تجهيز مبنى الوزارة تمهيدًا لانتقال العاملين خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الوزير بتفقد المبنى ومراحل التجهيز والأعمال الإنشائية التي تمت به ومنافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بمقر الوزارة، وما تم تنفيذه بالمبنى من بنية تحتية تكنولوجية.

والتقى وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة، أسامة العبيد وزير مفوض والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت، والسكرتير الثاني محمد الحصان القنصل العام، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بين سفارة دولة الكويت والوزارة بشأن تذليل وتسهيل كل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر لدولة الكويت ، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين الدولتين .

ورحب وزير القوى العاملة، بالوفد مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية على مر الأزمان، وما يزيد هذا التأكيد هو تواجد العمالة المصرية بكثرة على الأراضي الكويتية لدفع عجلة الإنتاج في العديد من المشروعات الموجودة على أرض الدولة الشقيقة .

تسهيل عمليات سفر للمصريين

واقترح الوزير وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات سفر للمصريين وإنهاء الإجراءات المقدمة من قبل السفارة الكويتية في مصر، لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التعاون والتنسيق المستمر فيما بين الوزارة والسفارة .

من جانبه قدم القائم بأعمال سفارة دولة الكويت الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على جميع الأصعدة، وحرص دولته على التسهيل على العمالة المصرية وحمايتها داخل البلاد من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة توفر لهم جميع الحقوق .

قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة

وعلى مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج، قبول طلبات التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا لمدة 10 أيام .

وأعلن وزير القوى العاملة أن تقديم طلبات التدريب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط، سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري .

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمدة ستة أسابيع، بينها أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين في هيلتون الأقصر.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن فض إضراب 1245 عاملا بالشركة العربية للغزل والنسيج، وهي إحدى الشركات المساهمة والتي تخضع للقانون 159 لسنة 81، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة الأسبوع بمقر الشركة مع اللجنة النقابية للعمال وإدارة الشركة ومدير إدارة الرعاية بمكتب عمل المنتزه، وتم إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم .

وعقدت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ملتقى توظيف بحضور 225 شابًا وفتاة بمختلف المهن والتخصصات تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال التشغيل والتدريب في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

كما نظمت مديرية القوي العاملة ندوة توعوية، وملتقى توظيف ذوي القدرات الخاصة، حيث قدمت 11 شركة 152 فرصة عمل بالمنطقة الحرة للاستثمار بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا، والتي تقدم لها 100 من راغبي العمل من ذوي القدرات .

وعلى جانب آخر ، عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة ببني سويف ندوة تحت عنوان: «الصحة الإنجابية من الناحية الدينية والصحية»، بمصنع كريستال للملابس الجاهزة شرق النيل بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ومنطقة وعظ بني سويف الأزهرية، ومديرية الصحة والسكان.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 6141 شابا منهم 40 شابا من «قادرون باختلاف»، في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، وأسيوط، وبنى سويف، ودمياط، والوادي الجديد، والجيزة، بلغت مليون و8 آلاف و321 جنيه، والتفتيش على 2693 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 4543 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4543 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة تحويل القائمة الـ 68 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 83 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إن المستحقات بلغت 237 ألفًا و 295 دولارًا بما يعادل 3 ملايين و 713 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إلغاء الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث القيود على الطاقة الاستيعابية وأصدرت إجراءات احترازية مناسبة للوقاية من كورونا تمثلت في إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية على كافة الأنشطة والفعاليات في الإمارات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.

وتلقى وزير القوى العاملة تقرير آخر عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بلبنان بشأن تعميم مهم حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلي لبنان اعتبارا من 15 فبراير الجاري، يؤكد ضرورة قيام جميع الركاب الراغبين باستثناء الأطفال دون 13 سنة وقوات اليونيفيل- ، بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS الخاصة بوزارة الصحة العامة تمهيدا للحصول علي تصريح مرور MOPH PASS .

وأخيراً ، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب ورثة المواطن المصري «ي.م.ح» من محافظة الإسكندرية المتوفي والذي كان يعمل بإيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة وآليات الحصول عليها.