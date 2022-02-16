«ضاحي»: نظمنا ألف منحة تدريبية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، المرشح على ذات المنصب، إنه تم عمل لجنة توظيف وملتقى توظيف للمهندسين حديثي رغم أنه ليس من ضمن عمل النقابة، وجرى التواصل مع عدد من الجهات في الدولة للتوظيف، وتنظيم دورات تدريبية في كافة التخصصات الهندسية والعلمية لرفع مستوى حديثي التخرج منها ألف منحة تدريبية من وزارة القوى العاملة.

التعليم الهندسي

وأوضح «ضاحي» في كلمته بمؤتمر قائمة مهندسون في حب مصر المنعقد في نادي المقاولون العرب أن ملف التعليم الهندسي لم يتم التطرق إليه من قبل ووتعاملنا مع وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات ووجدنا فائضا في المهندسين ونحتاج أن يستوعبهم سوق العمل.

وواصل المرشح لمنصب نقيب المهندسين قائلا:

حددنا بعض النقاط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اتخذ قرارات والدولة استمعت لنقابة المهندسين في القرارات الاتية:

- عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة بدء من 2019.

- نسبة الفارق بين التنسيق الحكومي والخاص 10٪.

- إجراء امتحان قُدرات لمن سيرغب في الالتحاق بالتعليم الهندسي واحتمال تطبيقه على خريجي الثانوية العامة العام الحالي.

وكشف «ضاحي» أن هذه الاجراءات أدت إلى تخفيض عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية من 20 إلى 22٪.